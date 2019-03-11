МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Пидручный выиграл "золото" ЧМ: спортивные итоги 10 марта

1.2тЧитать материал на украинском

Украина впервые в своей истории завоевала "золото" чемпионата мира по биатлону среди мужчин, а футболист сборной Украины Александр Зинченко был признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в феврале. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 10 марта.

Кроме того, украинский боксер Тарас Шелестюк триумфально вернулся на ринг после 19-месячного перерыва. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

Впервые в истории! Украина взяла "золото" чемпионата мира по биатлону

Непобедимый украинский боксер эффектно выиграл бой в США

Украинец Зинченко признан лучшим футболистом "Манчестер Сити"

Видео дня! Гимн Украины на историческом награждении чемпиона мира по биатлону

Усик пришел к священникам и рассказал, когда нужно бить людей

"Я был полной ж***й": лучший биатлонист мира "опозорен украинцами"

В Италии за ограбление поймали "Андрея Шевченко"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Дмитрий ПидручныйАлександр ЗинченкоТарас Шелестюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги