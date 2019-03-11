Пидручный выиграл "золото" ЧМ: спортивные итоги 10 марта

Украина впервые в своей истории завоевала "золото" чемпионата мира по биатлону среди мужчин, а футболист сборной Украины Александр Зинченко был признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в феврале. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 10 марта.
Кроме того, украинский боксер Тарас Шелестюк триумфально вернулся на ринг после 19-месячного перерыва. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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