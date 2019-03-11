Пидручный выиграл "золото" ЧМ: спортивные итоги 10 марта

Украина впервые в своей истории завоевала "золото" чемпионата мира по биатлону среди мужчин, а футболист сборной Украины Александр Зинченко был признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в феврале. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 10 марта.

Кроме того, украинский боксер Тарас Шелестюк триумфально вернулся на ринг после 19-месячного перерыва. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

Впервые в истории! Украина взяла "золото" чемпионата мира по биатлону

Непобедимый украинский боксер эффектно выиграл бой в США

Украинец Зинченко признан лучшим футболистом "Манчестер Сити"

Видео дня! Гимн Украины на историческом награждении чемпиона мира по биатлону

Усик пришел к священникам и рассказал, когда нужно бить людей

"Я был полной ж***й": лучший биатлонист мира "опозорен украинцами"

В Италии за ограбление поймали "Андрея Шевченко"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!