Пидручный выиграл конкурс стрелков на Рождественской гонке

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Биатлон
2,8 т.
Дмитрий Пидручный

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный второй год подряд занял первое место на конкурсе стрелков в рамках Рождественской гонки, которая прошла в немецком Рупольдинге.

Следом за нашим соотечественником на пьедестале расположились итальянка Доротея Вирер и швейцарка Лена Хекки. Полностью шестерка лучших снайперов выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Пидручный (Украина);

2. Доротея Вирер (Италия);

3. Лена Хекки (Швейцария);

4. Михал Крчмарж (Чехия);

5. Бенедикт Долль (Германия);

6. Динара Алимбекова (Беларусь).

Как сообщал OBOZREVATEL, наша команда попала в пятерку сильнейших во время масс-старта на Рождественской гонке, но провалила гонку преследования из-за неудачной стрельбы и низкой скорости хода. По ее итогам украинская сборная заняла последнее место, опередив лишь Швецию, которая не финишировала.

Кубок мира по биатлону возобновится пятым этапом в немецком Оберхофе, который стартует с женского спринта на 7 км в четверг, 7 января.

ГерманияРупольдингСборная Украины по биатлонуДмитрий Пидручный