Пидручный показал, как избегают штрафов за нарушения ПДД в Тернополе

Максим Богданов Биатлон 17:52, 21.06.2020

Знаменитый украинский биатлонист Дмитрий Пидручный показал, как уходят от ответственности за нарушения правил дорожного движения в Тернополе.

Чемпион мира у себя в Instagram выложил фотографию, на которой запечатлен автомобиль с перевернутым государственным номерным знаком.

"Номер перевернул - можно нарушать", – подписал снимок Пидручный.

Instagram Дмитрия Пидручного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пидручный заявил, что не понимает, почему некоторые наши спортсмены боятся открыто говорить на тему военной агрессии России по отношению к Украине.

Пидручный уверен, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине.

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