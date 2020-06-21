Украинец Дмитрий Пидручный на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Знаменитый украинский биатлонист Дмитрий Пидручный показал, как уходят от ответственности за нарушения правил дорожного движения в Тернополе.

Чемпион мира у себя в Instagram выложил фотографию, на которой запечатлен автомобиль с перевернутым государственным номерным знаком.

"Номер перевернул - можно нарушать", – подписал снимок Пидручный.

Пидручный показал, как избегают штрафов за нарушения ПДД в Тернополе Instagram Дмитрия Пидручного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пидручный заявил, что не понимает, почему некоторые наши спортсмены боятся открыто говорить на тему военной агрессии России по отношению к Украине.

Пидручный уверен, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине.