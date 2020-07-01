Пидручный обратился к украинцам из-за России: спортивные итоги 30 июня

Александр Чеканов Биатлон 09:11, 1.07.2020

Рестлер из Беларуси Сергей Кузнецов умер от коронавируса, а экс-боец UFC Синди Дандуа решила продавать интимные фото, чтобы открыть спортзал.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 30 июня.

Кроме того, чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный высказался о России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Рекордсмен Беларуси, поднимавший 252-килограммовую штангу, умер от коронавируса

Надеюсь, люди осознают, сколько мы страдали от России, – Пидручный

145-килограммовый рестлер рассказал, как его изнасиловала женщина

Известная теннисистка закрутила роман с тренером и заставила его бросить жену

Скандальный футболист отказался возвращаться в "Динамо" к Михайличенко, - СМИ

Бывшая девушка-боец UFC занялась продажей интимных фото из-за коронавируса

СМИ сообщили о желании вице-чемпиона мира закончить карьеру в "Динамо"

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