Пидручный обратился к украинцам из-за России: спортивные итоги 30 июня
Рестлер из Беларуси Сергей Кузнецов умер от коронавируса, а экс-боец UFC Синди Дандуа решила продавать интимные фото, чтобы открыть спортзал.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 30 июня.
Кроме того, чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный высказался о России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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