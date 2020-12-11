Пидручный о 74-м месте в мужском спринте: спросите у тренера, почему я так бегу

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный признался, что находится в плохой форме на старте Кубка мира.

В комментарии изданию XSPORT наш спортсмен рассказал, что во время мужского спринта, который состоялся в пятницу, 11 декабря, у него не было сил, чтобы прибавить в скорости на втором круге. Он также заявил, что в украинской команде царит не лучшая атмосфера.

"Почему я так бегу? Все вопросы к тренеру, он нас готовил, а не я. Я старательно выполнял все его задания, поэтому как подготовил, так и бежим. Касательно второго круга в сегодняшней гонке – просто перестал бежать и все, ничего не мог с собой сделать, добавить не получалось абсолютно. Не знаю, что со мной сейчас происходит, совершенно не те кондиции, которые должны быть. Вроде бы только начало сезона, но формы абсолютно нет. По поводу атмосферы в команде? Она неидеальная, но в принципе все в рабочем режиме. Будем дальше работать над ошибками", – рассказал о ситуации Пидручный.

Отметим, что после пяти гонок капитан сборной Украины занимает 55-е место в общем зачете с 9 очками. Лучший результат среди наших спортсменов сейчас показывает Артем Прима, который идет 28-м с 61 пунктом. Лидирует норвежец Йоханнес Тиннес Бе, в активе которого 253 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина провалила мужской спринт на 10 км в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, а Пидручный занял 74-е место.