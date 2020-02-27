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27 февраля • обновлено в 21:48
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Пидручный финишировал с флагом Украины: "золотое" видео ЧЕ по биатлону

4.7т
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Сборная Украины по биатлону в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Подручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

biathlon.com.ua

Лидер нашей команды Дмитрий Пидручный после последнего огневого рубежа ушел со стрельбище первым с большим отрывом и на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться видео триумфа нашей страны на континентальном первенстве.

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Чемпионат Европы по биатлону: расписание трансляций, результаты и отчеты

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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Читайте все новости по теме "чемпионат Европы по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Европы по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
Беларусь
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Комментарии
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео оваций
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1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Восторг это вот - 47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру: горячее фото.
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