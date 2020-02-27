Сборная Украины по биатлону в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Подручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы.

Дмитрий Пидручный biathlon.com.ua

Лидер нашей команды Дмитрий Пидручный после последнего огневого рубежа ушел со стрельбище первым с большим отрывом и на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться видео триумфа нашей страны на континентальном первенстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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