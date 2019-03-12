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Пидручного отказались выпускать на гонку чемпионата мира

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Тренерский штаб сборной Украины по биатлону принял решение дать отдохнуть чемпиону мира в гонке преследования Дмитрию Пидручному и не выпускать его на индивидуальную гонку.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

"Дима был еще очень уставшим после двух тяжелых стартов. После победной гонки он проспал 11 часов. Но сейчас уже чувствует себя лучше, с завтрашнего дня будет тренироваться и готовиться к одиночному миксту. Приму мы начали целенаправленно готовить к классической эстафете в субботу. Остальные четыре спортсмена будут стартовать – Семенов, Тищенко, Ткаленко и Труш", – сказал в интервью пресс-службе ФБУ старший тренер украинской команды Юрай Санитра.

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Напомним, что лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе лидировал в гонке преследования после третьей стрельбы, но на четвертой промахнулся три раза и в итоге уступил "золото" нашему соотечественнику. Позже появилось видео торжественной церемонии награждения украинца, во время которой Дима расплакался.

Нашего биатлониста с победой поздравил и президент страны Петр Порошенко.

А Йоханнес Бе эмоционально прокомментировал успех украинца, заявив что был "полной ж***й".

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
ШвецияЭстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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