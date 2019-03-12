Пидручного отказались выпускать на гонку чемпионата мира

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону принял решение дать отдохнуть чемпиону мира в гонке преследования Дмитрию Пидручному и не выпускать его на индивидуальную гонку.

Дмитрий Пидручный

"Дима был еще очень уставшим после двух тяжелых стартов. После победной гонки он проспал 11 часов. Но сейчас уже чувствует себя лучше, с завтрашнего дня будет тренироваться и готовиться к одиночному миксту. Приму мы начали целенаправленно готовить к классической эстафете в субботу. Остальные четыре спортсмена будут стартовать – Семенов, Тищенко, Ткаленко и Труш", – сказал в интервью пресс-службе ФБУ старший тренер украинской команды Юрай Санитра.

Напомним, что лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе лидировал в гонке преследования после третьей стрельбы, но на четвертой промахнулся три раза и в итоге уступил "золото" нашему соотечественнику. Позже появилось видео торжественной церемонии награждения украинца, во время которой Дима расплакался.

Нашего биатлониста с победой поздравил и президент страны Петр Порошенко.

А Йоханнес Бе эмоционально прокомментировал успех украинца, заявив что был "полной ж***й".

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