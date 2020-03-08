Пидгрушную отказались выпускать на гонку Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону решил поберечь Елену Пидгрушную перед заключительным этапом Кубка мира в Финляндии.

Капитан нашей команды не выступит в масс-старте на этапе в Нове Место.

Елена Пидгрушная Андрей Иванов/biathlon.com.ua

"Елена Пидгрушная не будет участвовать в масс-старте. 7 марта гонка была непростой. Мы хотим поберечь ее для других стартов, которые идут в зачет Кубка наций. По составу уже никаких изменений не будет. В Контиолахти поедем той же пятеркой", – цитирует старшего тренера женской сборной Украины Валерия Лесникова "Суспільне Біатлон".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне наша сборная в состве Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной драматично упустила медаль, заняв четвертое место.

Мужская сборная Украины по биатлону на КМ в Чехии сотворила грандиозную сенсацию, взяв "серебро" в эстафете.

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