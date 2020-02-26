Пидгрушная завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону

Украинка Елена Пидгрушная заняла второе место в финальном суперспринте на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в белорусских Раубичах.

Наша спортсменка прошла дистанцию без штрафных кругов и использовала всего один дополнительный патрон, но это не позволило ей обойти россиянку Евгению Павлову, которая идеально провела гонку, безошибочно закрыв все мишени.

Елена Пидгрушная

"Деревянную" медаль завоевала Валя Семеренко, проиграв отчаянную борьбу за "бронзу" француженке Шевалье с отставанием в 3 секунды от третьей позиции. Анастасия Меркушина также не сумела зацепиться за медали, финишировав на шестом месте.

Другими представительницами Украины на дистанции были Вита Семеренко и Юлия Журавок. Они вошли в топ-20, заняв 16-ю и 18-ю позиции, соответственно.

Результаты женского суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный занял третье место в мужском суперспринте на чемпионате Европы по биатлону, показав невероятный ход на последнем круге.

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