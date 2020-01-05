Пидгрушная выиграла "золото" Кубка Австрии по биатлону

Елена Пидгрушная стала победительницей Кубка Австрии, в которых принимали участие и биатлонистки сборной Украины, проводящие там тренировочный сбор перед продолжением сезона на Кубке мира.

Всего стартовали спортсмены в пяти возрастных группах – у мужчин и женщин. Украинская команда была представлена в женской гонке. Из 136 спортсменов, вышедших на старт сегодня, лишь Пидгрушной удалось поразить все мишени на четырех огневых рубежах. Капитан нашей команды и стала победительницей индивидуальной гонки у женщин, обойдя представительниц сборной Австрии Катарину Иннерхофер и Дуню Здуч на 5 и 16 секунд соответственно, сообщает biathlon.com.ua.

Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и замкнули десятку сильнейших, а Дарья Блашко и Юлия Джима не вышли на старт по причине небольшого недомогания – тренеры решили не рисковать самочувствием спортсменок за несколько дней до старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Пидгрушная удачно провела спринт в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону, который прошел во французском Анси. Капитан сборной Украины заняла 9-е место.

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