Главная Новости
5 января • обновлено в 17:30
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Пидгрушная выиграла "золото" Кубка Австрии по биатлону

Пидгрушная выиграла "золото" Кубка Австрии по биатлону
Наша соотечественница произвела настоящий фурор
Читать материал на украинском

Елена Пидгрушная стала победительницей Кубка Австрии, в которых принимали участие и биатлонистки сборной Украины, проводящие там тренировочный сбор перед продолжением сезона на Кубке мира.

Всего стартовали спортсмены в пяти возрастных группах – у мужчин и женщин. Украинская команда была представлена в женской гонке. Из 136 спортсменов, вышедших на старт сегодня, лишь Пидгрушной удалось поразить все мишени на четырех огневых рубежах. Капитан нашей команды и стала победительницей индивидуальной гонки у женщин, обойдя представительниц сборной Австрии Катарину Иннерхофер и Дуню Здуч на 5 и 16 секунд соответственно, сообщает biathlon.com.ua.

Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и замкнули десятку сильнейших, а Дарья Блашко и Юлия Джима не вышли на старт по причине небольшого недомогания – тренеры решили не рисковать самочувствием спортсменок за несколько дней до старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Пидгрушная выиграла "золото" Кубка Австрии по биатлону

Новости
Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Пидгрушная удачно провела спринт в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону, который прошел во французском Анси. Капитан сборной Украины заняла 9-е место.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Елена Пидгрушная
Место
Австрия
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги