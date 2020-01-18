Пидгрушная отказалась выходить на гонку Кубка мира по биатлону

Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная решила не принимать участие в гонке преследования Кубке мира в Рупольдинге, которая должна пройти в воскресенье, 18 января.

"Решила пропустить завтрашнюю гонку преследования. Надо сделать паузу. Сегодня отправимся в Поклюку, где буду акклиматизироваться и готовиться к шестому этапу Кубка мира. Затем уже поедем с командой в Италию на тренировочный сбор перед чемпионатом мира", – цитирует Пидгрушную UA:БІАТЛОН.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 5-м этап КМ по биатлону в женской эстафете сборная Украины выступала в олимпийском "золотом" составе и заняла 6-е место. У Пидгрушной на последнем стрельбе наступил провал: она допустила три промаха, едва-едва сумев избежать штрафного круга.

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