Главная Новости
18 января • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Пидгрушная отказалась выходить на гонку Кубка мира по биатлону

Пидгрушная отказалась выходить на гонку Кубка мира по биатлону
Наша титулованная спортсменка дала откровенное интервью
2.4т Читать материал на украинском

Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная решила не принимать участие в гонке преследования Кубке мира в Рупольдинге, которая должна пройти в воскресенье, 18 января.

"Решила пропустить завтрашнюю гонку преследования. Надо сделать паузу. Сегодня отправимся в Поклюку, где буду акклиматизироваться и готовиться к шестому этапу Кубка мира. Затем уже поедем с командой в Италию на тренировочный сбор перед чемпионатом мира", – цитирует Пидгрушную UA:БІАТЛОН.

Новости
5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и где смотреть

Как сообщал OBOZREVATEL, на 5-м этап КМ по биатлону в женской эстафете сборная Украины выступала в олимпийском "золотом" составе и заняла 6-е место. У Пидгрушной на последнем стрельбе наступил провал: она допустила три промаха, едва-едва сумев избежать штрафного круга.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Елена Пидгрушная
Место
Германия Рупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
93
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги