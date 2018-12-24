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''Перевирают'': в союзе биатлонистов объявили бойкот росСМИ

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Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) чех Иржи Гамза выступил с резкой критикой в адрес российского комментатора Дмитрия Губерниева, отказавшись от общения с ним.

Функционер обвинил журналиста в том, что тот говорит ложь и не способствует восстановлению репутации России в связи с допинговыми скандалами. "Не хочу говорить с российской прессой. Меня перевирают и выставляют не в лучшем свете. Особенно один известный журналист. Губерниев говорит неправду. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже. Я не буду с ним больше говорить. Зачем? Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться", – сказал Гамза в комментарии "Спорт-Экспрессу".

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Дмитрий Губерниев

кадр из видео

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Тема
Биатлон
Персона
Дмитрий Губерниев
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кирик вадим
кирик вадим
Розмова з росіянами повинна тривати не довше автоматної черги
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