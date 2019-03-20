"Педофила" Губерниева затравили за "секс" с биатлонисткой сборной России

Одиозный российский журналист Дмитрий Губерниев стал объектом насмешек в интернете после того, как попытался флиртовать с тюменской биатлонисткой Викторией Сливко.

"Губерниев в инстаграме комментировал почти каждое мое фото: "Вика, ты секс мирового биатлона, волшебство красоты и секса". Секс, секс, секс. Понятия не имею, что его подвигло на такие слова. И я ему написала лично – по-хорошему: "Дмитрий, можно не комментировать в таком роде?" Я не хочу его обидеть – тем более он при первой же возможности скажет, что думает обо мне. И он тут же оставил комментарий: "Друзья, я ошибся, секс мирового биатлона – не Сливко, а Магдалена Нойнер", – цитирует 25-летнюю Сливко sports.ru.

Виктория Сливко sports.ru

Виктория Сливко sports.ru

Виктория Сливко sports.ru

Виктория Сливко (крайняя справа) sports.ru

Виктория Сливко sports.ru

Виктория Сливко sports.ru

Болельщики возмутились таким поступком журналиста, назвав его "педофилом" и "озабоченным".

"Обычно так ведут себя школьники, видевшие женское тело только на картинках в журнале или в интернете", — отмечают юзеры.

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

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