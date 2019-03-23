Пасьют Кубка мира по биатлону: где Украина

Украинские биатлонисты не сумели побороться за медали в мужской гонке преследования заключительного этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. Наших спортсменов подвела стрельба.
Чемпион мира Дмитрий Пидручный с четырьмя промахами замкнул тридцатку сильнейших биатлонистов гонки, а еще один украинец Артем Прима, полностью завалив стрельбу, стал 49-м.
Дмитрий Пидручный
"Золото" пасьюта, несмотря на три промаха, добыл Йоханнес Тингнес Бе, который на 14 секунд опередил своего брала Тарьея. Третьим к финишу пришел немец Арнд Пайффер.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонистки не сумели побороться за медали в гонке преследования заключительного этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Наши спортсменки, допустив минимум четыре промаха, финишировали за пределами топ-20 соревнований.
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