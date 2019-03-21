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Отказалась от России: в сборной Украины произошло знаковое событие на КМ по биатлону

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Украинская биатлонистка Екатерина Бех провела первую гонку в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Ранее Бех выступала за команду России, но в прошлом сезоне приняла решение сменить гражданство и примкнуть к украинской сборной.

Уроженка Хабаровского края продемонстрировала 93-й результат в спринте. Победительница молодежного чемпионата Европы допустила по одной ошибке на обоих огневых рубежах. Именно это не позволило юной украинке хорошо выступить в гонке.

Екатерина Бех

Екатерина Бех

biathlon.com.ua

Новости
Украинская биатлонистка взяла "золото" Кубка IBU, опередив россиянку

Лучший результат среди наших биатлонисток показала Вита Семеренко. Она закрыла все 10 мишеней, однако последнюю выцеливала очень долго и, потеряв драгоценные секунды, финишировала 28-й. Яна Бондарь с двумя промахами на лежке стала 48-й.

Остальным украинкам не удалось попасть в топ-50 лучших спортсменок. Валентина Семеренко трижды попала в "молоко" и в итоге стала 55-й, а Анастасия Меркушина с двумя неточными выстрелами показала 57-й результат. Надежда Белкина, допустив три промаха, стала 77-й, а еще одна дебютантка Кубка мира Анна Кривонос с единственным неточным выстрелом финишировала на 74-м месте.

"Золото" соревнований добыла Анастасия Кузьмина, которая на 21 секунду опередила Франциску Пройсс. Бронзу спринта завоевала Паулина Фиалкова.

Отказалась от России: в сборной Украины произошло знаковое событие на КМ по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

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Персоны
Валя СемеренкоВита СемеренкоАнастасия МеркушинаЕкатерина Бех
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