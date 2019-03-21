Отказалась от России: в сборной Украины произошло знаковое событие на КМ по биатлону

Украинская биатлонистка Екатерина Бех провела первую гонку в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Ранее Бех выступала за команду России, но в прошлом сезоне приняла решение сменить гражданство и примкнуть к украинской сборной.

Уроженка Хабаровского края продемонстрировала 93-й результат в спринте. Победительница молодежного чемпионата Европы допустила по одной ошибке на обоих огневых рубежах. Именно это не позволило юной украинке хорошо выступить в гонке.

Екатерина Бех biathlon.com.ua

Лучший результат среди наших биатлонисток показала Вита Семеренко. Она закрыла все 10 мишеней, однако последнюю выцеливала очень долго и, потеряв драгоценные секунды, финишировала 28-й. Яна Бондарь с двумя промахами на лежке стала 48-й.

Остальным украинкам не удалось попасть в топ-50 лучших спортсменок. Валентина Семеренко трижды попала в "молоко" и в итоге стала 55-й, а Анастасия Меркушина с двумя неточными выстрелами показала 57-й результат. Надежда Белкина, допустив три промаха, стала 77-й, а еще одна дебютантка Кубка мира Анна Кривонос с единственным неточным выстрелом финишировала на 74-м месте.

"Золото" соревнований добыла Анастасия Кузьмина, которая на 21 секунду опередила Франциску Пройсс. Бронзу спринта завоевала Паулина Фиалкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

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