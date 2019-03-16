"Отдать душу": Пидгрушная восхитилась "бронзовой" победой Украины на ЧМ

Легендарная биатлонистка Елена Пидгрушная поздравила украинок с "бронзой" на эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка отметила невероятные действия финишера сборной Украины Валентину Семеренко.

"Она знала, что за ней достаточно сильные соперники. Было видно, что Вале уже трудно бороться. Думаю, она была готова отдать душу и не отдать бронзу. В таких случаях включаются все резервы и возможности организма только ради этой победы. Это действительно очень важная победа для нас и я очень рада", - цитирует Пидгрушную Tribuna.

Женская сборная Украины по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлониста Елена Пидгрушная досрочно завершила сезон. У нашей спортсменки диагностировали проблемы с сердцем. В итоге Пидгрушной пришлось пропустить чемпионат мира в Естерсунде.

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