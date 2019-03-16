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"Отдать душу": Пидгрушная восхитилась "бронзовой" победой Украины на ЧМ

1.5тЧитать материал на украинском

Легендарная биатлонистка Елена Пидгрушная поздравила украинок с "бронзой" на эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Спортсменка отметила невероятные действия финишера сборной Украины Валентину Семеренко.

"Она знала, что за ней достаточно сильные соперники. Было видно, что Вале уже трудно бороться. Думаю, она была готова отдать душу и не отдать бронзу. В таких случаях включаются все резервы и возможности организма только ради этой победы. Это действительно очень важная победа для нас и я очень рада", - цитирует Пидгрушную Tribuna.

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"Отдать душу": Пидгрушная восхитилась "бронзовой" победой Украины на ЧМ

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлониста Елена Пидгрушная досрочно завершила сезон. У нашей спортсменки диагностировали проблемы с сердцем. В итоге Пидгрушной пришлось пропустить чемпионат мира в Естерсунде.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Елена ПидгрушнаяВаля Семеренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пидгрушная - это полбеды. У меня был знакомый щирый хохол по фамилии ("призвыщу") Пидхуйко. :-))))
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