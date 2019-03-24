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Определилась победительница Кубка мира по биатлону: где Украина

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В норвежском Холменколлене состоялся заключительная женская гонка в сезоне Кубка мира по биатлону - масс-старт на 12,5 км. Украина в этой дисциплине представлена не была.

На кону сражения стояла победа в общем зачете Кубка мира и Большой хрустальный глобус. Впервые в карьере лучшей биатлонисткой планеты стала Доротея Вирер, финишировав в масс-старте 12-й. Итальянка набрала в итоге 904 очка.

Доротея Вирер

Доротея Вирер

Определилась победительница Кубка мира по биатлону: где Украина

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Представительницы сборной Украины в общем итоговом зачете расположились ниже 34-й позиции.

Определилась победительница Кубка мира по биатлону: где Украина

Определилась победительница Кубка мира по биатлону: где Украина

Сам масс-старт 9-го этапа выиграла биатлонистка из Швеции, Ханна Эберг.

Определилась победительница Кубка мира по биатлону: где Украина

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Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта украинские биатлонистки не сумели побороться за медали в гонке преследования в Холменколлене, провалив пасьют. Мужчины финишировали в пасьюте за пределами первой тридцатки.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Доротея Вирер
Место
НорвегияХолменколлен
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