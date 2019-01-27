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''Он не журналист'': прославленный немецкий тренер в эфире унизил любимого конферансье Путина

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Прославленный немецкий биатлонный тренер Вольфганг Пихлер, который работал с женской сборной России с 2011 по 2013 годы, высказался о российском журналисте Дмитрии Губерниеве.

"У меня есть свое мнение о Губерниеве. Он не журналист. Он — артист. Хотя он думает, что является великим экспертом во всем. У меня есть правило — между мной и Губерниевым должно быть минимум 10 метров", — заявил Пихлер в эфире "Матч ТВ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Дмитрий Губерниев
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
ПропаГандон! Одним словом..
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