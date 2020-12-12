Олимпийский чемпион улетел в кювет в гонке на Кубке мира по биатлону
На Кубке мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.
Соревнование ознаменовалось курьезным эпизодом на первом круге дистанции. В одном из скоростных спусков олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Себастьян Самуэльссон не удержался на трассе и вылетел за ограждение.
Это падение повлияло на скорость шведского биатлониста, который в итоге с двумя промахами финишировал 10-м.
Украинцы выступили в пасьюте неудачно. Артем Прима 43-й, а Антон Дудченко 45-й.
Победу в гонке праздновал Кантен Фийон Майе. Вторым приехал его соотечественник Эмильен Жаклен. "Бронза" у Йоханнеса Дале.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины по биатлону заняла 7-е место в женской эстафете.