Олимпийский чемпион улетел в кювет в гонке на Кубке мира по биатлону

На Кубке мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Соревнование ознаменовалось курьезным эпизодом на первом круге дистанции. В одном из скоростных спусков олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Себастьян Самуэльссон не удержался на трассе и вылетел за ограждение.

Это падение повлияло на скорость шведского биатлониста, который в итоге с двумя промахами финишировал 10-м.

Украинцы выступили в пасьюте неудачно. Артем Прима 43-й, а Антон Дудченко 45-й.

Победу в гонке праздновал Кантен Фийон Майе. Вторым приехал его соотечественник Эмильен Жаклен. "Бронза" у Йоханнеса Дале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины по биатлону заняла 7-е место в женской эстафете.