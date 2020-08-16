Олимпийский чемпион, призвавший "лупить как собак" протестующих в Беларуси, объяснился

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил предложение избивать протестующих в Белоруссии.

По словам легендарного российского биатлониста, его не так поняли.

"Я имел в виду не народ Белоруссии, а провокаторов, которые кидают бутылки с зажигательной смесью, кидаются камнями и кирпичами, на машинах давят сотрудников милиции, сотрудников ГАИ, вовлекают детей в свои акции и раздают доллары", – заявил Тихонов у себя на официальном сайте.

По его мнению, стремление протестующих к переменам приведет к платному образованию и медицине, а также дестабилизации ситуации в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа Тихонов в одном из интервью резко осудил протесты в Беларуси, разгоревшиеся после выборов президента.

Знаменитый россиянин с уверенностью заявил, что 90% митингующих – безголовая, проплаченная публика, и будь его воля, то он бы с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить протестующих, как собак.

О спорте и не только – в нашем Instagram!