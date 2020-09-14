Олимпийский чемпион из России рассказал о "карателях из WADA и МОК"

Александр Чеканов Биатлон 19:28, 14.09.2020

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов назвал несправедливым аннулирование его результатов и обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Как отметил чемпион Олимпиады-2010 в интервью ТАСС, российские чиновники бросили своих спортсменов на произвол судьбы и не отстаивают их права в допинговых разбирательствах.

"Никогда не чувствовал себя настолько беспомощным, маленьким человеком, попавшим под пресс карателей из Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК). В отношении наших спортсменов больше не действует никакая форма защиты. На мой взгляд, спортивное начальство просто умыло руки, бросив нас на произвол судьбы. Если бы не друзья, можно было умереть от отчаяния", – заявил Устюгов.

Отметим, что Устюгов был признан виновным в применении запрещенного вещества оксандролона, его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 были аннулированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Международной федерации легкой атлетики Ламин Диак раскрыл допинговые махинации России.

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