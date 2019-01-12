Олимпийский чемпион из РФ унизил российскую биатлонистку

Двухкратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев остался недоволен выступлением своей соотечественницы Светланы Мироновой в пасьюте Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Россиянка допустила девять промахов и в итоге финишировала на 48-й позиции.

"У Мироновой вообще девять кругов - с таким результатом на Кубок мира не надо ездить, я считаю. Мне вообще непонятно, как можно не научить быстрого спортсмена - такого, как Миронова - стрелять более-менее сносно", - цитирует Васильева ТАСС.

Светлана Миронова Союз биатлонистов России

По мнению бывшего российского биатлониста, ни снег, ни ветер не должны мешать спортсменам точно стрелять.

"Какими бы ни были погодные условия, девять промахов - это недопустимый результат, потому что были спортсмены, которые справились с ветром, допустив всего по два промаха", - сделал замечание Мироновой олимпийский чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, погодные условия в немецком Оберхофе усложнили биатлонисткам задачу в гонке преследования. Ни одна из спортменок не сумела чисто отстреляться на четырех огневых рубежах.

Француженка Анаис Бесконд и итальянка Доротея Вирер не сумели завоевать медали женского пасьюта в немецком Оберхофе. Биатлонистки помешали друг другу финишировать в тройке сильнейших.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!