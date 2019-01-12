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Олимпийский чемпион из РФ унизил российскую биатлонистку

1.4тЧитать материал на украинском

Двухкратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев остался недоволен выступлением своей соотечественницы Светланы Мироновой в пасьюте Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Россиянка допустила девять промахов и в итоге финишировала на 48-й позиции.

"У Мироновой вообще девять кругов - с таким результатом на Кубок мира не надо ездить, я считаю. Мне вообще непонятно, как можно не научить быстрого спортсмена - такого, как Миронова - стрелять более-менее сносно", - цитирует Васильева ТАСС.

Светлана Миронова

Светлана Миронова

Союз биатлонистов России

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По мнению бывшего российского биатлониста, ни снег, ни ветер не должны мешать спортсменам точно стрелять.

"Какими бы ни были погодные условия, девять промахов - это недопустимый результат, потому что были спортсмены, которые справились с ветром, допустив всего по два промаха", - сделал замечание Мироновой олимпийский чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, погодные условия в немецком Оберхофе усложнили биатлонисткам задачу в гонке преследования. Ни одна из спортменок не сумела чисто отстреляться на четырех огневых рубежах.

Француженка Анаис Бесконд и итальянка Доротея Вирер не сумели завоевать медали женского пасьюта в немецком Оберхофе. Биатлонистки помешали друг другу финишировать в тройке сильнейших.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацап - всегда джентльмен! )))
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