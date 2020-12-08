Олимпийская чемпионка из России: не отрекаюсь от допинга, я это делала

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не стала скрывать, что употребляла допинг во время спортивной карьеры.

В интервью изданию Sports.ru экс-спортсменка отметила, что не знает, какие препараты ей кололи. Ей было достаточно того, что эти добавки помогали ей побеждать на соревнованиях.

"Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это. Пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало – и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка – по кайфу, я их обыгрываю и слава богу", – заявила Резцова.

Россиянка является двукратной обладательницей "золота" по биатлону на Олимпиадах в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994 и чемпионкой ОИ-1988 по лыжным гонкам. На ее счету также три победы на мировых первенствах и две – на Кубке мира по биатлону.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский комментатор Дмитрий Губерниев признал, что россияне "жрали допинг".