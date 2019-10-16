Чемпионка мира по биатлону сбежала из России и решила сменить гражданство

Чемпионка мира среди юниоров 2013 года и бронзовая призерка чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Словении.

Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак рассказал, что инициатива о переходе в сборную страны исходила от самой 27-летней спортсменки.

"В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды", — цитирует ТАСС словенца.

Облак напомнил, что в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому стране хочется иметь конкурентоспособную сборную.

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