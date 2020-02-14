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14 февраля • обновлено в 19:45
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"Окаменели": Семеренко рассказала о проблеме во время гонки на ЧМ по биатлону

1.2т
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Биатлонистка сборной Украины Вита Семеренко, занявшая 11-е место в женском спринте на 7,5 км на чемпионате мира в итальянском Антхольце, прокомментировала свое выступление.

Вита Семеренко

Вита Семеренко

Укринформ

"Я довольна стрельбой. Все-таки погодные условия были тяжелые - и ветер, и высота. В принципе, погода для всех одинаковая, как и трасса. А порывы ветра - это уже кому как повезет. Это лотерея. Однако ходом я проиграла победителю около минуты. Я перестраховывалась, чтобы хватило на всю дистанцию. До последнего подъема отработала нормально. Но последняя часть трассы очень тяжелая, особенно 400 метров на финише. На них меня и не хватило. На спуске ноги словно окаменели и были уже нерабочими. В гонке преследования буду рассчитывать на лучший результат, чем сегодня", - заявила Вита Семеренко в интервью Александру Глывинскому специально для OBOZREVATEL.

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Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Елена Пидгрушная в спринте заняла четвертое место - ей не хватило для завоевания медали четырех секунд.

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

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Автор
Денис Карпов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Вита Семеренко
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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