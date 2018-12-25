Официально: самый знаменитый биатлонист России завершил карьеру

Знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

Шипулин дебютировал за сборную России на Кубке мира в 2009 году. За это время он одержал 11 личных побед. Всего на его счету 43 попадания на подиум на этапах Кубка мира (11-13-19).

По итогам четырех сезонов он входил в топ-3 общего зачета Кубка мира (2017/18 – 3 место, 2016/17 – 2 место, 2015/16 – 3 место, 2014/15 – 2 место). В сезоне-2014/15 стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок с общего старта.

Он является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете, обладателем "бронзы" Ванкувера-2010 в этой же дисциплине.

На чемпионатах мира российский биатлонист трижды становился третьим (дважды – в гонках преследования в 2012 и 2013 году, а также в смешанной эстафете в 2017-м) и трижды завоевывал серебряные награды (эстафета в 2011 году, масс-старт в 2013-м и пасьют в 2015-м).

Антон Шипулин

В 2017 году Шипулин в составе российской команды выиграл "золото" в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

"Рождественская гонка" для меня будет последней в моей карьере. Я принял очень серьезное решение, что на этом моя спортивная карьера заканчивается. Послужило этому несколько причин, одна из которых и самая важная – прошлогодняя ситуация, когда нас не пригласили на Олимпиаду, когда мы готовились и были очень хорошо готовы. По ряду причин мы не поехали туда", – цитирует спортсмена sports.ru.

Антон отметил, что на его решение очень сильно повлиял инцидент в Австрии, когда к сборной России в гостиницу пришла местная полиция по делу о допинге.

"К сожалению, из-за ситуации с полицией в Австрии, которые бездоказательно начали нас обвинять и подозревать в чем-то, у меня совершенно опустились руки. Эту ситуацию я очень сильно переживал. Через несколько дней я принял бесповоротное решение, что моя карьера заканчивается, и мучить болельщиков больше нет смысла. Еще одна ситуация со здоровьем, которая тоже не дает мне покоя. За последние месяцы я раза три переболел вирусными заболеваниями, что ставит подножки моей карьере", – рассказал Шипулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шипулина не включили в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.