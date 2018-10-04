Официально: лучший биатлонист России сделал заявление по своей карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин продолжит карьеру в сборной. Об этом олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2010 года в эстафете и многократный победитель этапов Кубка мира написал у себя в Instagram.

"В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке мира!" – заявил Шипулин.

Кубок мира-2018/19 стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке, а завершится 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене.

Ранее Шипулин признался, что он находится в ужасной физической форме и не горит особым желанием возвращаться на трассу.