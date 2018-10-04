Официально: лучший биатлонист России сделал заявление по своей карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин продолжит карьеру в сборной. Об этом олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2010 года в эстафете и многократный победитель этапов Кубка мира написал у себя в Instagram.
"В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Увидимся на Кубке мира!" – заявил Шипулин.
В апреле в своём интервью на Матч-ТВ, я пообещал, что осенью вновь встречусь с Ильёй Трифановым @trifanov и в эфире объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена, или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и ВЫ, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. Сегодня в 16:00 на Матч-ТВ обо всём расскажу. И да. Увидимся на Кубке Мира!
Кубок мира-2018/19 стартует 2 декабря 2018 года этапом в словенской Поклюке, а завершится 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене.
Ранее Шипулин признался, что он находится в ужасной физической форме и не горит особым желанием возвращаться на трассу.
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