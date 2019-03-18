Обошли Россию: как Украина шокировала на чемпионате мира по биатлону

Финиш чемпионата мира в Эстерсунде не обещал Украине много радости, но в итоге принес сюрприз - золото в женской эстафете. А это позволило Украине в целом войти в топ-5 медального зачета ЧМ!

Мы впереди Франции и России, всего чуть-чуть отстав от Швеции! "Невероятно" - можно подумать, глядя на список. Однако у медали, как известно, две стороны. И для украинских биатлонистов одна из них - явно негативная. Ведь не "сойдись отдельные звезды" в момент наших побед, Украина легко могла не попасть и в 10-ку медального рейтинга.

OBOZREVATEL подводит итоги выступлений Украины в Эстерсунде и разбирается, что именно значит итоговое 5-е место наших спортсменов с двумя медалями.

Результат стал успешным и наполовину неожиданным

Несмотря на всю эйфорию и оптимизм, стоит сразу охладить пыл - Украина на чемпионате мира завоевала максимум из возможного для себя, и даже больше. С учетом нынешнего состояния украинского биатлона и, особенно, проблем в женской команде, победа украинок в эстафете вообще ошарашила.

Поэтому две медали - золото Дмитрия Пидручного в пасьюте и бронза в эстафете - отличный результат, чтобы украинский биатлон сейчас оставался доволен чемпионатом. Да, в спринте Пидручному не хватило 0,3 секунды до бронзы (пришел 4-м), но спринт всегда стоит рассматривать в симбиозе с пасьютом (где биатлонисты стартуют согласно местам, занятым в спринте). И в этой связке Дмитрий в итоге выдал "потолок" - золото, обойдя самого Йоханнеса Бе. При этом не факт, что пасьют для Пидручного вышел бы чемпионским, стартуй он 3-м, а не 4-м (диспозиция на старте отличается очень многим в плане стратегии ведения всей гонки).

Дмитрий Пидручный на финише в одиночной эстафете

Ну а в остальном Украина была в своей обычной нише - боролась за топ-10 (или топ-20), максимум питая надежды "забежать" в цветочную церемонию. Еще было 5-е место в смешанной одиночной эстафете (Пидручный и Меркушина), но и это тоже рассматривалось как отличная победа двух спортсменов, добытая на жилах.

Фактор Пидручного

Половина (если не больше) успеха Украины в Эстерсунде - это ноги и голова Дмитрия Пидручного. Именно капитан мужской сборной - сейчас вне сомнений лучший биатлонист страны с солидным отрывом от других, что явно подтверждают и результаты, и ход гонок.

Здесь также стоит сказать "спасибо" и тренерскому штабу сборной, который отлично вывел Дмитрия на пик формы именно к Эстерсунду и не стал особо напрягать на чемпионате Европы (несмотря на общую директиву выиграть побольше медалей). В Беларусь Пидручный прибыл после 30-часового перелета из США, и после такой дороги на фоне общей физической усталости имел проблемы с мышцами и спиной. И тогда не совсем верилось, что Дмитрий сможет выстрелить на ЧМ, который стартовал уже через 13 дней после ЧЕ…

Дмитрий Пидручный на подиуме с золотой медалью пасьюта

Но тренера сборной справились "на ура", справился и сам Пидручный. И какой выдал спринт с пасьютом! Используя максимальную скорость и стреляя без промахов, Дмитрию не хватило всего 0,3 сек. до бронзовой медали. Но это уже успех и немало очков как в индивидуальную копилку спортсмена, так и в рейтинг страны. Глобально это было только полдела - отличная стартовая позиция в гонке-преследования, с которой реально стоило бороться за медали. И Пидручный не просто завоевал золото, а сделал это очень тактически и грамотно - перед последней стрельбой в пасьюте украинец специально пропустил Йоханнеса Бе и еще пару соперников вперед, чтобы на стрельбище стать на позиции ближе к средине, где ветер имеет не такие порывы. В итоге у Бе (стреляющего на первом коврике) - 3 промаха, у Дмитрия - 0. И золотая медаль.

Также Пидручный сыграл немалую роль и в 5-м месте на смешанной одиночной эстафете. Хоть и без медали, но отличный результат для Украины. Правда, сам Дмитрий после гонки во время комментария был расстроенным: "Если бы все получилось, то мы бы взяли медаль" - был уверен биатлонист.

Но в целом вся Украина должна благодарить Пидручного и того, кто подарил ему его скорость. Без этого не было бы ни медалей в Эстерсунде, ни успехов на этапах Кубка мира.

Женская сборная выстрелила вопреки всей критике

Когда мужская команда явно провалилась в своей эстафете (10 место и 7 промахов), от женской сборной тоже не ждали особых успехов. Но украинки преподнесли сюрприз - бронзовая медаль!

С одной стороны, нужно порадоваться за наших биатлонисток. Имея немало разных проблем по ходу сезона и пребывая под шквалом критики, украинки сумели собраться и отлично завершить ЧМ. "Хлопок дверью" перед окончанием запоминается особенно эффективно. Но с другой стороны эта медаль является больше ситуативным и локальным успехом, чем результатом глобальной работы и развития украинского биатлона.

Женская сборная Украины с бронзовыми медалями эстафеты

Стоит только посмотреть на расклады конкурентов по стрельбе, которые были просто шокирующими для них: Германия - 14(!) промахов с 1 штрафным кругом, Россия - 12 промахов с 6-ю промахами на втором круге (спасибо, Светлана Миронова), Словакия и Польша - по 9 промахов, а Франция вообще будто "слила" гонку - 6 выстрелов мимо, но 3 штрафных круга сразу на втором круге! Во многом это был какой-то аномальный день для многих команд. И Украина со своими "мизерными" 5-ю промахами этим отлично воспользовалась.

Хотя давайте взглянем еще на финишный отрезок. После последней стрельбы Валентина Семеренко опережала немку Лауру Дальмайер на 30 секунд, но на финиш пришла быстрее ее всего на 0,4 десятых. Четыре десятых! Этот случай четко демонстрирует, насколько украинки уступали ходом немкам, которым не хватило еще пару метров-секунд, чтобы настичь Украину. И слегка "перекошенное" от удивления и разочарования лицо Дальмайер после финиша только подтверждает аномальность той эстафеты.

Медали ЧМ ничего не меняют - Украине еще работать и работать для достижения новых успехов

Нынешний сезон в целом складывается для Украины неплохо - есть достижения на ЧМ и ЧЕ, на этапах Кубка мира украинцы постоянно в борьбе за топ-10 и даже топ-6, а в рейтинге Кубка наций Украина в обоих случаях в 10-ке (мужчины - 10-е, а женщины - 7-е). Но это уже больше отголоски прошлой работы, чем результаты нынешнего прогресса.

Конечно, сейчас можно вспомнить Юлию Журавок (взявшую золото чемпионата Европы), Яну Бондарь, Тараса Лесюка и Виталия Труша - это все перспективная и очень хорошая молодежь. Но пока это лишь молодежь, которой нужно развитие и практика гонок (но в Украине уже фактически нет нормальных биатлонных баз и условий для результативной работы). С другой стороны у каждой сборной своя трудность.

У женской команды ядро и главный актив - ветераны, которые, хочешь не хочешь, а со временем проигрывают позиции молодым конкурентам в плане "физики". Пидгрушная, сестры Семеренко, да и Юлии Джиме уже 29 - вместо них стать "ядром" сейчас может только Меркушина (у которой в последнее время постоянные проблемы с ногами), в скором времени - Журавок. На этом - все. Уже через год женской сборной будет попросту некем бороться за места даже в топ-20-30 Кубка мира и ЧМ. А на Олимпиаду-2022 по состоянию на сегодняшний день Украина просто не наберет боеспособную команду.

Анастасия Меркушина

У мужской сборной хоть и нет подобного разрыва (за исключением разве что Пидручного), но уже буквально давит проблема скорости и качества хода. Самый Яркий показатель - среди 130-ти спортсменов рейтинга IBU этого сезона Артем Тищенко показывает 4-й (!) результат по точности стрельбы! 89,5% - выше Фуркада, Бе и других звезд. Но в отношении скорости у Тищенко совсем другие показатели - аж 120 место из 166-ти спортсменов. Артем даже не в сотне!

И так у большинства украинцев кроме Пидручного и Примы, чьи цифры по стрельбе и скорости более-менее пропорционально соотносятся друг к другу. В рейтинге скоростных показателей только трое представителей Украины в первой сотне - Пидручный (32-й), Прима (40-й) и Семенов (90-й). Все остальные - вне сотни. И здесь все упирается в то, что в Украине нет не только условий для лучших тренировок биатлонистов, но и современной тренировочной программы вместе с инновационной медицинской поддержкой. Поэтому и остается надеяться только на природный дар, как у Пидручного.

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