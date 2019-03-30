"Никто не хотел": Брынзак объяснил приглашение российского тренера в сборную Украины

Биатлонный сезон завершился неделю назад последним этапом Кубка мира в Холменколлене, и украинские биатлонисты вернулись домой. И не с пустыми руками.

По завершению сезона биатлонисты вместе с руководством Федерации биатлона Украины и министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым провели пресс-конференцию, подытоживая сезон. В частности, президент ФБУ Владимир Брынзак вспомнил перипетии с назначением главного тренера женской сборной Украины, а также рассказал о создании новой базы для биатлонистов.

"У нас грядет смена поколений, однако еще не вся молодежь готова к серьезному уровню. Этот год был очень тяжелым, но мы многое поняли для себя, проверили кадры и определили направления движения. К тому же, перед сезоном никто из украинских тренеров не хотел брать на себя женскую команду, поэтому пришлось искать зарубежного специалиста. Но сейчас тренер (Андрей Прокунин, который провел с женской сборной прошлый сезон. - прим. ред.) не захотел оставаться, не согласившись работать в определенном формате", - сказал Брынзак.

"Однако наши биатлонисты показали скептикам, что украинский биатлон жив. На каждых серьезных соревнованиях этого сезона у нас были медали. И в ближайшем будущем будем делать все возможное, чтобы результаты только улучшались. Надеюсь, в этом году мы построим биатлонный комплекс в Буковеле. Были нюансы, но, надеюсь, скоро все закончится, и уже весной должны начаться работы. У нас есть большая поддержка, и мы надеемся на скорую реализацию этого проекта", - рассказал президент ФБУ.

Напомним, россиянин Андрей Прокунин стал главным тренером женской сборной по биатлону весной 2018-го и возглавлял команду в течение прошлого сезона. Под его руководством украинки завоевали одну золотую медаль Кубка мира в индивидуальных гонках (Юлия Джима) и одну бронзу в эстафете на чемпионате мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже который сезон ФБУ сознательно отказывается от государственного финансирования.

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