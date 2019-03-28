"Невозможно не нарушить": глава украинского биатлона выступил с откровенным заявлением

Федерация биатлона Украины (ФБУ) сознательно отказалась от государственного финансирования, заменив его спонсорской помощью.

При этом выделяемые государством средства на развитие этого вида спорта осваиваются Управлением сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение". Об этом в эфире ObozTV рассказал президент ФБУ Владимир Брынзак.

Владимир Брынзак

"Можно было пойти на эксперименты, как это было еще 10 лет назад. Но от этого очень много головной боли, потому что проходят серьезные проверки контрольно-ревизионного управления. А в наших условиях невозможно где-то что-то не нарушить. Где-то снега нет, где-то спортсмены не поехали, и нужно очень быстро принимать решения. Поэтому я сказал, чтобы каждый занимался своим делом – они пусть обеспечивают национальную команда, а мы закроем то, что не может государство", – подчеркнул функционер.

Брынзак также отметил, что это никак не влияет на функционирование организации и подготовку спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты попали в тройку лучших снайперов по итогам Кубка мира.

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