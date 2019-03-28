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"Невозможно не нарушить": глава украинского биатлона выступил с откровенным заявлением

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Федерация биатлона Украины (ФБУ) сознательно отказалась от государственного финансирования, заменив его спонсорской помощью.

При этом выделяемые государством средства на развитие этого вида спорта осваиваются Управлением сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение". Об этом в эфире ObozTV рассказал президент ФБУ Владимир Брынзак.

Владимир Брынзак

Владимир Брынзак

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"Можно было пойти на эксперименты, как это было еще 10 лет назад. Но от этого очень много головной боли, потому что проходят серьезные проверки контрольно-ревизионного управления. А в наших условиях невозможно где-то что-то не нарушить. Где-то снега нет, где-то спортсмены не поехали, и нужно очень быстро принимать решения. Поэтому я сказал, чтобы каждый занимался своим делом – они пусть обеспечивают национальную команда, а мы закроем то, что не может государство", – подчеркнул функционер.

Брынзак также отметил, что это никак не влияет на функционирование организации и подготовку спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты попали в тройку лучших снайперов по итогам Кубка мира.

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Персона
Владимир Брынзак
Теги
Сборная Украины по биатлонуФедерация биатлона Украины
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