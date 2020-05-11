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11 мая • обновлено в 19:18
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"Несправедливо": украинский биатлонист назвал войну с Россией скрытой

1.5т
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Украинский биатлонист Артем Прима признался, что не совсем понимает происходящего на Донбассе, где Россия ведет военную агрессию против нашей страны.

"У нас в стране идет война, у нас погибают ребята. Если раньше погибали мои сверстники, то теперь уже и намного моложе ребята. Это очень плохо для любой страны. Мы ведем какую-то скрытую войну с Россией. В этом надо разбираться. Кто виноват в этом? Взять и сказать, что точно тот или иной – я мог бы это сделать, если бы это было в спорте, и я знал это на 100%. А не зная многих нюансов, не могу сказать, что и как. Я не настолько квалифицирован в этом вопросе", – приводит слова Примы Sport.ua.

Артем Прима

Артем Прима

Федерация биатлона Украины

Он также отметил, что в 2014 году чувствовал себя бессильным во время тренировочных сборов. "В 2014 году все были подавлены. Мы – мужики, защищаем честь страны в спорте, а у нас в это время дома война. Думаю, для каждого мужчины – это не совсем хорошо. Ты готов и хочешь помочь, как своей семьи, так и своей стране. Это тоже нечестно: мы на сборах бегаем, тренируемся, а ребята на войне погибают в это время. От этого плохие чувства", – отметил биатлонист.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный высказался о войне с Россией, намекнув на слова боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко о единстве с РФ.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Артем Прима
Тег
Сборная Украины по биатлону
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