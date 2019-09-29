Непобедимый американец в чемпионском бою с нокдауном объединил титулы

Непобедимый чемпион IBF Эррол Спенс (26-0, 21 КО) победил Шона Портера (30-3-1, 17 КО) и завоевал титул WBC в полусреднем весе.

Бой между американскими боксерами состоялся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене "Staples Center" и завершился раздельным решением судей 112-115, 116-111, 116-111.

Несмотря на прогнозы специалистов поединок вышел равным. Бой проходил на встречных курсах, с обменами ударами и работой на ближней дистанции. В одиннадцатом раунде Спенс четким боковым слева отправил Портера в нокдаун.

"Шон Портер – жесткий, неудобный боец. Мне действительно было неудобно с ним боксировать. Я выглядел не так, как хотел. В ринге я казался небрежным, но я выглядел так из-за соперника. Сегодня я вкладывался во все удары. Я хотел показать, что могу потрясти одного из самых крепких и жестких боксеров в полусреднем весе. Именно это я и сделал", - цитирует Эррола Bad Lelft Hook.

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Следующим соперником нового чемпиона IBF и WBC станет экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портер накануне объединительного поединка против соотечественника Эррола Спенса вспомнил о встрече с украинцем Александром Усиком .

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