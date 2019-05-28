"Все заработал сам": чемпионка Украины по биатлону высказалась о Зеленском

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко высказала свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Красавчик ли Зеленский? Посмотрим. По крайней мере, он пока близок к народу, что очень важно для президента. Нельзя судить о президенте тогда, когда он только пришел к власти. Все будут судить по его делам. И основным критерием будет то, что он сумеет сделать для людей и страны в плане внешней и внутренней политики. Думаю, как человек, имеющий хорошее чувство юмора, он может посмотреть на происходящие с разных сторон и отыскать определенные положительные и отрицательные моменты. Я считаю, он все в жизни заработал сам", - цитирует биатлонистку tribuna.by.

Дарья Блашко xsport.ua

Спортсменка уверена, что не так важно, как грамотен президент, как важно то, какая у него команда.

"Конечно, карьеру построил не единолично, но сумел сплотить и собрать команду, которая пошла за ним и достигла такого высокого уровня. Снимать фильмы, выступать на сцене – это очень сложное занятие. На это может уходить по 24 часа в сутки. И Зеленский отдается работе полностью. Возможно, это поможет ему в президентской карьере", - подытожила спортсменка.

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Напомним, что Блашко, которая только в октябре 2018 года получила гражданство Украины выиграла чемпионат Украины в спринте и гонке преследования.

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