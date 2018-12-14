''Нечего делать'': олимпийский чемпион красиво умыл российского биатлониста

Российский биатлонист Александр Логинов обязан уйти из большого спорта после скандала на Кубке мира в Хохфильцене. Такое мнение выразил олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон.

Шведский спортсмен, комментируя для "Матч ТВ" новый допинговый скандал вокруг сборной России, напомнил, что Логинов ранее был пойман на употреблении запрещенных веществ.

"Сейчас я просто жду фактов и результатов расследования. Но Логинов был уличен в применении допинга ранее. И я считаю, что в таком случае человеку больше нечего делать в спорте. Все выглядит так, словно расследование началось два года назад, и сейчас полиция выяснила какие-то новые обстоятельства. Я рад, что полиция так серьезно относится к расследованию этого дела", – сказал шведский биатлонист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене полиция провела обыски в отеле сборной России, открыв уголовное производство в отношении спортсменов из РФ из-за нарушения антидопинговых правил. В российском МИД буквально взбесились из-за этого события.

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