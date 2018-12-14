МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

''Нечего делать'': олимпийский чемпион красиво умыл российского биатлониста

2.7тЧитать материал на украинском

Российский биатлонист Александр Логинов обязан уйти из большого спорта после скандала на Кубке мира в Хохфильцене. Такое мнение выразил олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон.

Шведский спортсмен, комментируя для "Матч ТВ" новый допинговый скандал вокруг сборной России, напомнил, что Логинов ранее был пойман на употреблении запрещенных веществ.

Новости
''Возмущены!'' Российскую биатлонистку довели до слез на Кубке мира

''Нечего делать'': олимпийский чемпион красиво умыл российского биатлониста

"Сейчас я просто жду фактов и результатов расследования. Но Логинов был уличен в применении допинга ранее. И я считаю, что в таком случае человеку больше нечего делать в спорте. Все выглядит так, словно расследование началось два года назад, и сейчас полиция выяснила какие-то новые обстоятельства. Я рад, что полиция так серьезно относится к расследованию этого дела", – сказал шведский биатлонист.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене полиция провела обыски в отеле сборной России, открыв уголовное производство в отношении спортсменов из РФ из-за нарушения антидопинговых правил. В российском МИД буквально взбесились из-за этого события.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
допинговый скандалБиатлонКубок мира по биатлону
Персона
Себастьян Самуэльссон
Теги
сборная России по биатлонуНовости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
кацапы без допинга хоть что-то в состоянии сделать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги