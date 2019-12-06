"Не знаю, как удалось": Джима прокомментировала "серебро" Кубка мира

Украинская биатлонистка Юлия Джима, занявшая второе место в индивидуальной гонке Кубка мира, удивилась тому, что ей удалось закрыть все 20 мишеней.
"Не знаю, как мне удалось! На самом деле, я очень рада, что получилось закрыть все 20 мишеней, учитывая, что здесь очень ветренно и перед гонкой я из-за этого переживала", – цитирует Джимe агентство Sport.ua.
Юлия Джима
Эспрессо.TV
Спортсменка также отметила, что ей все еще нужно набирать оптимальные кондиции.
"Да, я знала, что выхожу со стадиона на последний круг лидером – видела на экране отставание, но, наверное, я еще не в той форме, чтобы бороться за секунды, поэтому и проиграла. Но все равно я счастлива второму месту!" – добавила биатлонистка.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Юлия Джима сотворила сенсацию в индивидуальной гонке Кубка мира в Эстерсунде.
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.