"Не то государство": глава украинского биатлона указал на важный прокол Украины

Украина должна сосредоточить усилия на развитии конкретных видов спорта, а не заниматься всеми сразу. Такое мнение президент Федерации биатлона страны Владимир Брынзак высказал на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

"Мне государство поручило развивать биатлон в нашей стране, но без вас, территориальных общин, этого не сделать… Мы - не то государство, в которой можно развивать все виды спорта. Логично было бы сосредоточить усилия на конкретных видах. У нас есть традиции в биатлоне, тренерский состав. Мы просим открыть единственную специализированную биатлонную школу, где будем готовить олимпийских чемпионов. Считаю это очень важным для государства", - цитирует Брынзака сайт "Тернополяни".

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