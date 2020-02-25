Доротея Вирер – одна из героев чемпионата мира по биатлону, который недавно завершился в итальянском Антхольце. Уроженка этих мест сумела оправдать надежды итальянцев, завоевав два "золота" в личных стартах и "серебро" со сборной в смешанной эстафете.

Доро немало общается и с итальянской, и с мировой прессой. Давая тысячи интервью и, очевидно, отработав шаблонные ответы, Доротея при этом всегда находит возможность пошутить и щедро одаривает собеседника своей очаровательной улыбкой и лучистым смехом.

Зная, что спортсменка обожает шоколад, мы решили представить "кампионессе" набор изысканных деликатесов под названием "Золотая эдиция". Мол, золотая коллекция – для золотой девушки, которой биатлонистка является на этом чемпионате. Было заметно, что Доротее подарок понравился.

Вирер Фото Дмитрия Евенко

На следующий день после своей второй "золотой" медали на ЧМ в индивидуальной гонке Доротея дала эксклюзивное интервью Александру Глывинскому специально для OBOZREVATEL.

Я очень люблю моду - и не только наблюдать, но и творить фэшн-стиль. Кто знает, чем я буду заниматься в будущем...

- Доротея, прежде всего примите поздравления с потрясающим выступлением на этом чемпионате мира: вы поразили всех двумя яркими победами подряд! Чувствуя компенсацию покоренных вершин и определенную психологическую расслабленность, удавалось ли сохранить концентрацию на завершающие гонки чемпионата?

- По правде говоря, я была очень расслабленной после индивидуальной гонки, особенно после празднования с моей семьей (улыбается). Достигать высокого места, независимо от того, сколько я выиграла, важно и для меня. Однако, по правде говоря, тогда я была действительно расслаблена, потому что уже не должна никому ничего доказывать.

- Без сомнения, перед чемпионатом вы чувствовали большое психологическое давление. Что осуществило большее влияние на вас – ожидания болельщиков или ваши личные высокие требования к себе?

- Для меня всегда важно достичь высокого результата. Скажем, быть в топ-10 – это неплохо, но уже не так круто. Тем более, когда соревнования происходит у тебя дома – желание выиграть очень сильным.

Внимание к Доротеи во время ЧМ - на высшем уровне Фото Дмитрия Евенко

К чемпионату я пыталась перевести переживания за результат в положительное русло, ведь каждый атлет требует немного психологического давления, чтобы дать выход адреналину, что, собственно, и порождает эффект соревнования. Я хочу побеждать в каждой гонке, но стараюсь помнить, что существует и жизнь вне биатлона.

- Что составляет вашу жизнь вне биатлона?

- Я очень люблю моду. И не только наблюдать, но творить фэшн-стиль. Кто знает, чем я буду заниматься в будущем - никто никогда не имеет стопроцентной уверенности в том, что принесет жизни. Поэтому я люблю быть среди людей, общаться и обмениваться идеями.

- О чем думаете в преддверии важных гонок? Как пытаетесь отвлечь себя от переживаний и избежать психологического давления?

- Я не думаю о чем-то конкретном, а просто концентрируюсь на том, что должна делать. Уверяю себя в том, что у меня все хорошо с моей позицией на старте и насчет стрельбы и других моментов гонки, но никогда не думаю о самой гонке.

- Не играете в какие-то игры, которые отвлекают? Скажем, шахматы?

- Нет, ничего такого. Для меня очень важно мое личное пространство, поэтому порой мне важно побыть наедине с собой. Это помогает восстановить силы и настроиться.

Желтый "биб" – хорошая мотивация для того, чтобы бороться в каждой из гонок за самые высокие места

- На этапе Кубка мира в словенской Поклюке накануне самого ЧМ вы показали откровенно неважные результаты, занимая места в третьем десятке... Это была часть плана подготовки к мундиалю, чтобы выйти на пик формы именно к Антхольцу?

- Думаю, невозможно планировать свою хорошую форму. Ты должен поймать немного счастья. В Поклюке у меня были плохие результаты, так как имелись были проблемы со спиной. Тогда я была не в состоянии двигаться достаточно свободно, чтобы ехать на лыжах как хочется, и соответственно достичь желаемого результата. Однако мы исправили ситуацию со спиной вместе с нашими физиотерапевтами и теперь боль так не донимает.

- Как сейчас ведет себя спина?

- Я чувствую ее и сейчас, однако чувствую себя значительно лучше, чем в начале января.

- Трасса в Антхольц-Антерсельве - очень непростая для любого биатлониста, учитывая высокогорье, постоянное изменение климата и резкие порывы ветра. Вы с детства хорошо знаете специфику этих мест, но первую победу здесь в рамках прошлогоднего этапа Кубка мира получили в пасьюте. Это означает, что понимание "как побеждать в сложных условиях" приходит только с опытом?

- Конечно. Когда я думаю о своих первых гонках в Антхольце, то вспоминаю, какое сильное психологическое давление испытывала. Это мешало мне чувствовать правильно гонки, чувствовать себя в них. Поэтому, кстати, я не раздавала так много интервью, как делаю это сейчас.

Вирер - символ не только итальянского, но и мирового биатлона последних лет Фото Дмитрия Евенко

Но теперь это – часть моей жизни, и я могу управлять ситуацией. Я действительно люблю эту трассу и знаю много ее нюансов, поэтому не буду скрывать, что наслаждаюсь, соревнуясь в Антхольце.

- Кроме личных дисциплин, вы участвуете в каждой из трех эстафет. Это – безумный график. Как вам удается восстанавливаться?

- Не буду говорить, что это легко. Но такая ситуация возникает на каждом большом событии. Я хочу соревноваться и чувствую, что могу быть полезна команде. Это правда, на реабилитацию остается не так много времени, однако для лучших атлетов это все равно. В обед я иду поспать, вот и все (улыбается).

- Сауна в таком интенсивном графике вряд ли поможет, потому что только отнимает силы...

- Нет-нет, никакой сауны.

- После чемпионата мира состоится еще восемь личных гонок на трех этапах Кубка мира. Вы сейчас является лидером Кубка мира и, вероятно, хотели бы защитить свое звание ...

- Конечно, я совсем не против (улыбается). Не буду скрывать - желтый "биб" лидера приносит ощущение хорошо проделанной работы. Однако я знаю, что другие девушки также имеют большое желание одеть его. Поэтому это открытый вопрос в каждой гонке. Вы правы, впереди еще немало стартов. Желтый "биб" - хорошая мотивация для того, чтобы бороться в каждой из гонок за самые высокие места.

Олимпиада-2022? Сейчас я думаю только об этом сезоне, а там посмотрим

- Вы родились в 13-ти километров от трассы, где происходит чемпионате мира. Где именно произошла ваша первая тренировка в биатлоне?

- Именно здесь, на этом стадионе.

- Кто привел вас сюда?

- Мои родители. Мои старшие сестра и брат уже занимались биатлоном, поэтому и моя судьба была определена (улыбается). Правда, старшие не задержались в этом спорте надолго, а я вот до сих пор здесь.

- Так это ваша родная трасса! Вы каждый раз испытываете какие-то особые ощущения, соревнуясь в Антхольце?

- Нет, это – рутина! Простите, что разочарую вас (улыбается)

На чемпионате мира в родном Антхольце Вирер взяла 3 медали Фото Александра Глывинского

- Мы знаем, что у вас есть младшая сестра Магдалена, которая также занимается биатлоном. Говорят, она очень талантливая...

- Ей 18 и она сейчас заканчивает школу, ей еще предстоит сделать много важных вещей, а потом мы посмотрим. Если у нее действительно есть талант к биатлону – будет продолжать, если нет – то прекратит профессионально заниматься спортом. Как по мне, если ты являешься спортсменом, у которого нет шансов на победу – это не доставляет удовольствия.

- Вы даете младшей какие-то советы?

- Нет, мы не общаемся особенно на тему биатлона.

- "Золото" Олимпийских игр 2022 года – мечта, которую бы вам хотелось осуществить?

- Не люблю так далеко забегать вперед. Сейчас я думаю только об этом сезоне, а там посмотрим. Или "завяжу" со спортом, или буду продолжать... Пожалуй, решу в межсезонье.

Болею за "Ювентус" из-за Криштиану Роналду и Паоло Дибалы

- Знаю, что вы – поклонница футбола. Какая ваша любимая команда?

- Какая наша любимая команда? - обращается Доро с вопросом к пресс-секретарю команды Италии Андреа Факкинетти. Тот отвечает: "Интер", за который болеет. Но Доротея поправляет: "Нет, "Ювентус". Я фан Криштиану Роналду и Паоло Дибалы. Но не особо слежу за матчами".

- Вы встречались с этими ребятами лично?

- Нет пока.

Доротея Вирер Фото Дмитрия Евенко

- А знаете, кто самый известный украинский футболист в мировом футболе?

- Возможно, я встречала его в Эстерсунде? (Доротея вспомнила, как видела украинских игроков луганской "Зари", которые несколько лет назад играли с клубом "Эстерсунд" и пересеклись в отеле с биатлонистами, у которых как раз начинался этап Кубка мира – прим. Авт.)

- Нет, вряд ли.

("Андрей Шевченко" – подсказывает Андреа)

- А, да! Действительно! Не сразу подумала о нем!

- Видел, вы случайно играете в футбол с ребятами?

- Я играла с ребятами, когда еще была маленькой. Я обожала эту игру. Теперь, правда, не так часто возникает такая возможность. Но я совсем не против побегать в футбол, когда возникает такая возможность.

- Недавно вы активно начали передвигаться на вертолете – и во избежание проблем с трафиком, и для увеличения времени на восстановление. А сами умеете им управлять?

- О, нет! Я полагаюсь на ребят, которые имеют лицензию для полетов.

Александр Глывинский специально для OBOZREVATEL. Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch

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