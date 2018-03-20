"Не мой выбор": сильнейший биатлонист мира сделал заявление о бойкоте этапа Кубка мира в России

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад решил не присоединяться к бойкоту этапа Кубка мира в российской Тюмени. По словам лидера сезона, он намерен показать в РФ высокие результаты.

"Думаю, что каждый вправе решать сам за себя. Но это – не мой выбор, я хочу соревноваться. Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон", – сказал Фуркад, агентству новостей "Тюменская арена".

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Как сообщал "Обозреватель" сборная Украины решила бойкотировать финальный этап Кубка мира нынешнего сезона в российской Тюмени. Также к бойкоту соревнований в России присоединились команды США, Канады, Чехии и словенец Клемен Бауэр. О намерениях бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени заявляли также представители сборной Швеции.