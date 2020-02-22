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22 февраля • обновлено в 18:25
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"Не могу понять": Санитра неприятно удивился после эстафеты чемпионата мира по биатлону

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Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил выступление мужской команды в эстафете чемпионата мира в Антхольце.

Юрай Санитра

Юрай Санитра

biathlon.com.ua

"Я никак не могу быть доволен сегодняшней эстафетой в исполнении команды. Прима показал, что мы можем бороться даже с фаворитами как на стрельбе, так и на трассе. Если иметь четырех "Прим", то можно смело бороться за пьедестал… Насчет Сергея Семенова, то не могу понять – ногами все было хорошо, но его промахи на "стойке" вовсе непонятны мне. Он не промахивается так на тренировках… Я очень удивлен, что он не справился со стрельбой стоя. Хотя он пока и сам не понимает, что там случилось", - заявил специалист в эксклюзивном комментарии Александру Глывинскому.

После неудачи Семенова украинцы потеряли контакт с группой лидеров, заработав очень большой разрыв, и Ткаленко потом стартовал без контакта.

"У него тоже была ошибка, когда не смог закрыть одну мишень четырьмя патронами… Руслан уже довольно опытный спортсмен, и в его возрасте и с его опытом я жду от него большего. Тут опять показывает ситуация, что нельзя делать выводы только лишь после побед на Кубке IBU. И спортсмены сами должны понимать, что даже если ты выигрываешь на Кубке IBU, то до уровня КМ или ЧМ еще очень далеко." - отметил Санитра.

Подводя итог эстафете, словак отметил, что очень важно, чтобы в команде была конкуренция.

"Чтобы было минимум два спортсмена на каждое место, готовы пробежать каждый круг на 100 процентов, и надо постоянно держать высокий уровень своей подготовки. Я уверен, что в будущем наша молодежь может выйти на тот уровень, чтобы вся сборная достойно продолжала эстафету", - рассказал тренер.

Санитра признался, что возможно здесь есть и его ошибка как тренера.

"Надо было после декабря дать немного отдыха Антону Дудченко, который в этом сезоне провел очень много стартов. Также и с Цымбалом – было бы лучше, если бы еще в декабре он попал на Кубок мира и получил немного больше опыта. Сейчас же мы не могли рисковать, выпуская Цымбала на эстафету, а у Дудченко физический кризис, из которой не может выйти. Поэтому сложилось, как сложилось… И в первую очередь здесь не проблема самого состава, а нашей стрельбы – на штрафных кругах результат не сделаешь", - подытожил Санитра.

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Сергеем Семеновым, Русланом Ткаленко и Дмитрием Пидручным заняла 12-е место в эстафете.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Юрай Санитра
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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