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Назначение русского тренера в сборной Украины назвали аморальным

1.6тЧитать новость на украинском

Знаменитый украинский комментатор Андрей Столярчук считает, что Федерация биатлона Украины не имела морального права назначать российского специалиста на пост главного тренера нашей сборной.

"Назначение Андрея Прокунина для меня сводится к тому, что на пятый год российско-украинской войны ставить старшим тренером сборной Украины российского специалиста – просто аморально. Я даже не хочу как-то анализировать его спортивное прошлое и то, чего он достиг, будучи тренером команды Южной Кореи", - цитирует Столярчука XSPORT.

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По словам журналиста он солидарен с болельщиками, которые назвали такую ситуацию плевком в лицо.

"Знаете, большое количество болельщиков мне писали, что теперь даже не будут смотреть биатлон, потому что расценивают данное назначение, как плевок в сторону Украины и украинских болельщиков. И, в какой-то мере, я солидарен с их точкой зрения, ведь у меня были схожие чувства, когда я узнал, что с Прокуниным ведутся переговоры и его планируют назначить на пост старшего тренера женской сборной", - подытожил Столярчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Губерниев оскорбил Андрея Столярчука, назвав того скотиной.

Персоны
Андрей СтолярчукАндрей Прокунин
Объект
Сборная Украины по биатлону
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