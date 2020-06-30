Надеюсь, люди осознают, сколько мы страдали от России, – Пидручный

Украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный поделился своим мнением о политической обстановке в Украине.

Наш прославленный спортсмен наблюдает тенденции того, что страна начала "двигаться не туда, куда мы хотим". Биатлонист надеется, что патриотически настроенные граждане не допустят разворота "не в ту сторону".

"В целом мне хочется верить, что те изменения, которые в стране произошли после 2014 года, уже необратимы. Надеюсь, люди читают историю и осознают, сколько раз мы страдали от нашего северного соседа. И сколько от рук русских погибало наших людей", – сказал Пидручный в интервью Glavcom.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный признался, что не понимает, почему некоторые наши спортсмены боятся открыто говорить на тему военной агрессии России по отношению к Украине.

Ранее Пидручный заявил, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине.