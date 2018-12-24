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Над биатлонистом сборной России поглумились на Кубке мира

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Российский биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на негатив со стороны иностранных болельщиков во время масс-старта на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Гараничев рассказал, что в австрийском Хохфильцене и в Нове-Место стояла группа чешских фанатов, которые кричали "Фуууууу", когда мимо них проезжали россияне.

Евгений Гараничев

Евгений Гараничев

"Не знаю, чего они там начитались или услышали, но даже наши соперники, те, кто яростно выступает против допинга, такого себе не позволяют", — заявил он в эфире "Матч ТВ".

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL Гараничев завоевал бронзовую медаль в масс-старте. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе. На втором месте расположился француз Кентен Фийон Майе.

Отметим, что после масс-старта в сборной Украине разгорелся громкий скандал. Дмитрий Пидручный обвинил в неудачах национальной команды сервисеров из России.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Место
ЧехияНове-Место-на-Мораве
Тег
сборная России по биатлону
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