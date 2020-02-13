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13 февраля • обновлено в 20:56
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"На всех не хватит": красивейшая биатлонистка мира рассказала о завоевании медали на ЧМ

1.1т
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Одна из лучших и самых красивых биатлонисток планеты, итальянка Доротея Вирер прокомментировала завоевание медали в первой гонке чемпионата мира-2020, который проходит в Антхольце (Италия).

Итальянская команда пришла к финишу смешанной эстафеты на втором месте, уступив лишь победителю – сборной Норвегии. После окончания гонки Доротея Вирер ответила на вопросы Александра Гливинского специально для OBOZREVATEL.

Доротея Вирер

Доротея Вирер

"Не каждый спортсмен может похвастаться тем, что чемпионат мира проходит на его родине. Не скрою, мне было чрезвычайно приятно, когда, только выйдя на разминку перед гонкой, я услышала сотни людей, которые меня приветствовали и затем поддерживали на трассе. Это очень особенные ощущения! Хочу ли я завоевывать медали в каждой гонке? Безусловно! Однако не хочу, чтобы на меня оказывали психологическое давление. Ведь выиграть мечтает каждый участник, а медалей на всех не хватит. Главное для меня – это концентрация. А что будет дальше – посмотрим", – отметила Доротея Вирер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины попала в топ-5 на первой гонке чемпионата мира-2020 – смешанной эстафете.

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Доротея Вирер
Место
Италия Антхольц
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