На Кубке мира по биатлону состоялся женский спринт: где Украина

Спринтерской гонкой среди женщин на 7,5 км в финском Контиолахти продолжился 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Наивысшее достижение украинских спортсменок показала Валентина Семеренко (9-е место). Олимпийская чемпионка Сочи провела идеальную стрельбу на обоих огневых рубежах, но невысокая скорость не позволила украинке бороться за подиум.

Дарья Блашко стала еще одной представительницей сборной Украины, которая отстрелялась на ноль в лежке и стойке. 24-летняя экс-белоруска финишировала 18-й, проиграв 1:21 победительнице.

Остальные представительницы сборной Украины завершили выступление за пределами 20-го места: Елена Пидгрушная 25-я, Екатерина Бех 63-я, Юлия Джима 66-я.

Лучшее время показала биатлонистка из Швеции Ханна Эберг. Она на 9,6 секунд опередила француженку Анаис Шевалье. Третье место за сестрой победительницы – Эльвирой Карин Эберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состоялся мужской спринт 2-го этапа КМ по биатлону. Ни один из украинцев не сумел пройти дистанцию без промахов. Лучший из наших соотечественников занял 20-е место.

На первом этапе мужская сборная Украины провально выступила в спринтерских гонках.