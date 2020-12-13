На Кубке мира по биатлону состоялся женский пасьют: где Украина

Максим Иншаков Биатлон 13:23, 13.12.2020 Обновлено: 14:01, 13.12.2020

Украинская биатлонистка Дарья Блашко финишировала на 18-й строчке в гонке преследования на 3-м этапе Кубка мира.

24-летняя экс-белоруска стартовала с 24-й позиции, грамотно распределила силы по дистанции и идеально отстрелялась на первых трех огневых рубежах. Записать себе "0" в графе промахи помешал четвертый огневой рубеж.

Остальные украинки финишировали за пределами 4-й десятки. Юлия Джима 43-я, а Катерина Бех 52-я. Валя Семеренко не стартовала.

Победу в пасьюте добыла норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Победительница субботнего спринта Динара Алимбекова пришла второй. "Бронза" у Жюльи Симон из Франции.

Результаты гонки преследования

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины по биатлону в эстафете неприятно упустила подиум, финишировав на 7-й строчке. Восьмыми стали россияне, из-за чего комментатору Дмитрий Губерниеву пришлось пожевать в прямом эфире свою перчатку.

После гонки одна из биатлонисток сборной России расплакалась во время интервью.

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