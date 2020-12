Гонка преследования на Кубке мира по биатлону завершилась сенсацией

Гонкой преследования среди мужчин на 12,5 км в финском Контиолахти продолжился 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Победу сенсационно выиграл Себастьян Самуэльсон. 23-летний швед стартовал 18-м, но смог продемонстрировать невероятную скорость и точность. На последнем огневом рубеже он приехал после вместе с Йоханнесом Тингнесом Бе, однако сделал на один неточный выстрел меньше.

Johannes Thingnes Boe misses twice while @SebbeSamuelsson only throws one wide - and is on his way to a potential first World Cup victory! 🇸🇪💪



