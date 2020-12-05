Гонка преследования на Кубке мира по биатлону завершилась сенсацией

Гонкой преследования среди мужчин на 12,5 км в финском Контиолахти продолжился 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Победу сенсационно выиграл Себастьян Самуэльсон. 23-летний швед стартовал 18-м, но смог продемонстрировать невероятную скорость и точность. На последнем огневом рубеже он приехал после вместе с Йоханнесом Тингнесом Бе, однако сделал на один неточный выстрел меньше.

Johannes Thingnes Boe misses twice while @SebbeSamuelsson only throws one wide - and is on his way to a potential first World Cup victory! 🇸🇪💪



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В итоге норвежец стал третьим, проиграв на финише французскому биатлонисту Фабьену Клоду.

Сборная Украины не смогла показать высоких результатов. После неудачного выступления "сине-желтых" в спринте, в этой дисциплине смогли выступить лишь Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Прима удачно начал выступление, но 3 промаха на втором огневом рубеже лишили его какого-нибудь шанса на высокое место (26-й).

Пидручный провел пасьют еще слабее. Чемпион мира не смог отстреляться чисто ни на одном из четырех огневых рубежей, сделал в итоге 5 неточных выстрелов, и финишировал 38-м.

Отметим, что Украина в женской гонке преследования будет представлена также двумя спортсменками. Дарья Блашко и Елена Пидгрушная йдут в бой 18-й и 25-й соответственно. Остальные представительницы нашей сборной накануне в спринте финишировали за пределами 60-го места.