На Кубке мира по биатлону прошла женская гонка преследования: где Украина

Гонкой преследования среди женщин на 10 км в финском Контиолахти завершился 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины в этой дисциплине была представлена тремя спортсменками. Лучшей среди наших биатлонисток стала Дарья Блашко, которая финишировала 12-й. Экс-белоруска отлично стреляла и смогла подняться на 6 позиций по сравнению со стартом.

Елена Пидгрушная свое выступление провалила. Капитан украинской команды сделала по одному неточному выстрелу на каждом огневом рубеже и завершила гонку на 41-й строчке.

Валя Семеренко, сделав 9 промахов, решила не финишировать.

Напомним, что ранее в Контиолахти состоялась мужская эстафета. Сборная Украины до третьего этапа имела неплохие шансы на высокие места, однако провальное выступление Руслана Ткаленко отбросило нашу команду на границу первой десятки.