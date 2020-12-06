На Кубке мира по биатлону прошла женская гонка преследования: где Украина

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
2,1 т.
Дарья Блашко

Гонкой преследования среди женщин на 10 км в финском Контиолахти завершился 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины в этой дисциплине была представлена тремя спортсменками. Лучшей среди наших биатлонисток стала Дарья Блашко, которая финишировала 12-й. Экс-белоруска отлично стреляла и смогла подняться на 6 позиций по сравнению со стартом.

Елена Пидгрушная свое выступление провалила. Капитан украинской команды сделала по одному неточному выстрелу на каждом огневом рубеже и завершила гонку на 41-й строчке.

Валя Семеренко, сделав 9 промахов, решила не финишировать.

Результаты гонки преследования

Напомним, что ранее в Контиолахти состоялась мужская эстафета. Сборная Украины до третьего этапа имела неплохие шансы на высокие места, однако провальное выступление Руслана Ткаленко отбросило нашу команду на границу первой десятки.

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