На КМ по биатлону прошел женский спринт: где украинки

Украинские биатлонистки не смогли побороться за медали в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира, который принимает австрийский Хохфильцен.

Проблемой для наших соотечественниц стала стрельба лежа: второй огневой рубеж без промахов сумела пройти лишь Дарья Блашко. Однако 24-летняя спортсменка существенно проиграла соперницам по трассе.

В итоге лучшей в составе национальной команды стала Юлия Джима, которая заняла 22-е место. Блашко финишировала недалеко от своей партнерши – на 24-й позиции.

Победу же в гонке впервые в карьере одержала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова. Второй стала титулованная норвежка Тирил Экхоф. А бронзовую награду завоевала Франциска Пройсс из Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации биатлона Укараины Владимир Брынзак призвал болельщиков не делать выводов по первым результатам в новом сезоне.